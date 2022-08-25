“رصد الجرائم” تطالب بإنهاء حظر التجوال وإعادة الاتصالات في بوهادي

ليبيا المستقبل: دعت منظمة رصد الجرائم الليبية، اليوم الخميس، كتيبة “طارق بن زياد” إلى إنهاء حظر التجوال بمنطقة بوهادي جنوب مدينة سرت وإعادة الاتصالات المقطوعة فيها.

ودعت المنظمة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “القيادة العامة إلى “إنهاء حظر التجوال والقيود المفروضة على حرية التنقل وإعادة الاتصالات”، وذلك بعد أن “رصدت يوم الأحد الماضي (21 أغسطس) قيام كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة الليبية بفرض حظر التجوال على السكان المحليين بمنطقة بوهادي جنوب مدينة سرت، وحرمانهم من التنقل والوصول الى المرافق الخدمية وإغلاق المحال التجارية”.

وأضافت المنظمة أنها سجلت “اعتداءات على المنازل وقطع الاتصالات والإنترنت والذي لايزال مستمرا منذ خمسة أيام”، مشيرة إلى أن “السبب، حسب إفادات شهود، يتعلق بالقبض على مطلوبين بالمنطقة”، حسب تعبيرها.