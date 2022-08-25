القطراني: نتمنى أن يكون خطاب “الدبيبة” تصالحيا وينبذ الفرقة وألا تنجر البلاد نحو سفك الدماء

العنوان-طرابلس

عبر نائب رئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني، اليوم الخميس، عن تمنياته بأن يكون خطاب رئيس الوزراء “تصالحيا وينبذ الفرقة ويحفظ دماء الليبيين ونحن معه”.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

وقال القطراني، إن الحكومة لم تسع يومًا لجر البلاد نحو القتال، معتبرًا أنها تضع الانتخابات أولى أولوياتها.

وتحدث القطراني عن ضغوط تتعرض لها الحكومة في الوقت الراهن، وتمنى ألا تنجر البلاد نحو سفك الدماء.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، إن حكومته مستمرة في عملها بشكل طبيعي، باعتراف دولي، إلى حين عقد الانتخابات، مضيفًا أن الحكومة القادمة ستكون ناتجة عن سلطة منتخبة ولا تراجع في ذلك، ويأتي ذلك في تلميح لخطاب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بشأن تسليم السلطة والجنوح للسلم احتراما لمصلحة الوطن.

وأضاف الدبيبة في كلمته في اجتماع مجلس الوزراء: “لن أسمح أبدًا لمن يحاولون العبث بأمن العاصمة والإضرار بالمدنيين، وسنكون لهم بالمرصاد”.

وقال الدبيبة: “الليبيون سئموا صراعاتكم وحروبكم التي عودتمونا عليها في كل عام، ولا يريدون إلا الانتخابات للتخلص من الطبقات السياسية التي هيمنت على ليبيا منذ عشر سنين”.

وتابع: “إذا كنتم تحبون شعبكم وتخافون عليه، فالأشرف والأنبل لكم الضغط على من يعطل الانتخابات لكي يصدر القاعدة الدستورية بدلا من تجميع السلاح ودفع الأموال وتجهيز سيارات الإسعاف وحفر القبور.. أي فخر لك وأنت تقتل أخاك الليبي من أجل سلطة زائلة وكرسي لن يدوم لأحد”.