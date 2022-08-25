الماهري: المصل المضاد لسم العقرب متوفر بمركز سبها الطبي

قالت حليمة الماهري الناطقة باسم مركز سبها الطبي:” استقبل قسم الأطفال سبها حالة طفلة مصابة بلذغة عقرب من منطقة مجدول، وكان وضع الطفلة متدهور للغاية حيث تم أعطاءها 5 أمصال بمستشفى تراغن”.

وأضافت المهري، في تصريحات صحفية:” نؤكد على توفر المصل المضاد لسم العقرب بمركز سبها الطبي”.

وتابعت:” ننفي الأنباء عن وفاة الطفلة وهي الآن على قيد الحياة ووضعها الصحي شبه مستقر، ومتواجدة بغرفة العناية الفائقة بقسم الأطفال تخضع لرعاية طبية”.

واستطردت:” لكن بسبب إعطاء الطفلة للماء والسوائل من قبل أهلها تدهور وضعها الصحي، وتم تحويلها لمركز سبها الطبي بشكل مباشر”.