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الماهري: المصل المضاد لسم العقرب متوفر بمركز سبها الطبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت حليمة الماهري الناطقة باسم مركز سبها الطبي:” استقبل قسم الأطفال سبها حالة طفلة مصابة بلذغة عقرب من منطقة مجدول، وكان وضع الطفلة متدهور للغاية حيث تم أعطاءها 5 أمصال بمستشفى تراغن”.

وأضافت المهري، في تصريحات صحفية:” نؤكد على توفر المصل المضاد لسم العقرب بمركز سبها الطبي”.

وتابعت:” ننفي الأنباء عن وفاة الطفلة وهي الآن على قيد الحياة ووضعها الصحي شبه مستقر، ومتواجدة بغرفة العناية الفائقة بقسم الأطفال تخضع لرعاية طبية”.

واستطردت:” لكن بسبب إعطاء الطفلة للماء والسوائل من قبل أهلها تدهور وضعها الصحي، وتم تحويلها لمركز سبها الطبي بشكل مباشر”.

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الماهري المصل المضاد سم العقرب متوفر مركز سبها الطبي

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صحيفة الساعة 24

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