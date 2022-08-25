الدبيبة: الخلاف في ليبيا سياسي ولن يحل إلا بإجراء الانتخابات

العنوان-طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أن الخلاف في ليبيا سياسي ولن يحل إلا بإجراء الانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي انقسام حكومي أو إداري أو خدمي حيث تعمل كل المؤسسات والبلديات تحت حكومة واحدة.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس: “هذه الحكومة تحارب منذ يومها الأول، سحبوا عنها الثقة بعد خمسة أشهر، ومنعوا عنها الاعتمادات، وهددوا وزراءها بالاستقالات، وأغلقوا باب المشروعات في الميزانية، وشكلوا حكومة موازية حتى يعيدوا الانقسام، فعلوا كل شيء لإفساد فرحة الليبيين؛ لكن سنقوم حتى ينتصر الشعب الليبي”.

ولفت الدبيبة إلى أن القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات وأعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت بسبب لائحة الطعون، معتبرًا أن هذه اللائحة كانت بمثابة الخلل الكبير الذي استغله كل من كان يريد إفساد الاستحقاق”.

وأضاف الدبيبة: “المفوضية قالت بكل وضوح أعطوني قانونًا سليمًا حتى أنفذ به الانتخابات”.