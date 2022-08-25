«خارجية الدبيبة»: نجحنا في الحصول على 73 تأشيرة دخول للمغرب

أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مراد حميمة، عن قيام الجانب المغربي بمنح تأشيرات دخول للأراضي المغربية لـ 73 مواطنا ليبيا بينهم 34 طالبا وطالبة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة، فإن منح التأشيرات تم في مطلع شهر أغسطس الجاري بعد توقف دام قرابة سنتين ونصف، وفى انتظار الإعلان عن القوائم الأخرى، مؤكدة الوزارة أن ذلك يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وطلب الوكيل، من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العمل على البدء بإصدار تأشيرات دخول المواطنين المغاربة إلى دولة ليبيا وذلك بما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون الأولوية للجهات التي تربطها تعاقدات رسمية مع الدولة الليبية.

ولفت البيان، إلى أن ذلك يأتي هذا في إطار استمرارية الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي للعمل على تسهيل ومنح المواطنين الليبيين تأشيرات الدخول في أقرب وقت ممكن لعدد من الدول .