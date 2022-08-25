حكومة الدبيبة: صرف مرتبات 3 أشهر لأصحاب المعاشات والمتقاعدين في سبتمبر

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عادل جمعة، أنه سيجري صرف مرتبات ثلاثة أشهر لأصحاب المعاشات الأساسية والمتقاعدين خلال سبتمبر المقبل.

وأضاف جمعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك تحديات كثيرة في إنجاز زيادة رواتب أصحاب المعاشات والمتقاعدين، «ولكن أمر الزيادة أصبح واقعا، وقد أعلن صندوق الضمان الاجتماعي بشكل رسمي أنه سيصرف لكل المتقاعدين الحد الأدنى لمرتباتهم في شهر سبتمبر المقبل».

مبادرة القروض السكنية ستكون واقعا

وفيما يخص مبادرة توزيع القروض السكنية والأراضي، قال جمعة: «ستكون واقعا ولن يكون وهما لا أعلم لماذا يشكك بعض المواطنين في ذلك، وجميع المسجلين سيستفيدون».

– عادل جمعة: صرف الرواتب بالزيادات الجديدة خلال سبتمبر

– حكومة الدبيبة: إحالة مرتبات العاملين بمديريات الأمن إلى وزارة الداخلية بشكل مباشر

– مظاهرة لمعيدي الجامعات أمام «المالية» ضد استثنائهم من زيادة المرتبات

ماذا فعلت حكومة الدبيبة تجاه ملف توزيع الأراضي؟

وأشار إلى أن ملف القروض السكنية وتوزيع الأراضي طُرح منذ العام 2007، ولم تجر تجاهه أي خطوة، «ولكن مجلس الوزراء اتخذ جملة من الإجراءات منذ الإعلان عن المبادرة 17 فبراير الماضي، حيث جرى إعادة تشكيل الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري لتعود الحياة للمصرف».

وأضاف أنه جرى كذلك إعادة العمل بشركة التهيئة العمرانية المسؤولة على توزيع الأراضي، مشيرا إلى أن العمل بدأ فعليا مع هاتين الشركتين.

وتابع: «هناك تحديات، ونحتاج العمل مع مصلحة التصحيح العمراني ومع مصلحة السجل العقاري والكثير من جهات الدولة، وهو ما يتطلب ترتيبا إداريا وفنيا، فهذا الملف موقوف منذ 15 عاما ولكن أطمئن الجميع».

كما طمأن جمعة، طلبة الجامعات والمعاهد العليا ، قائلا إن وزارتي التعليم العالي والتعليم التقني تجريان الآن عملية إحالة الكشوفات واعتمادها بشكل نهائي لتكون المنحة الجامعية قبل بداية العام الجامعي المقبل.

عادل جمعة خلال مؤتمر صحفي، 25 أغسطس 2022. ( صورة من البث المباشر للمؤتمر)