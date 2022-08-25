غداة دعوة باشاغا للدبيبة بتسليم السلطة.. اجتماع رفيع في طرابلس لبحث الوضع الأمني والعسكري

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عقد اليوم الخميس في طرابلس اجتماع رفيع المستوى لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد.

وعُقد الاجتماع الاستثنائي، في حضور، رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، رئيس حكومة الوحدة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة.

كما حضره، رئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، ورئيس جهاز المخابرات، الفريق حسين العائب، ووزير الداخلية المكلف، بدرالدين التومي، ورؤساء الأركان النوعية، رئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري.

أتى هذا الاجتماع غداة دعوة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بالجنوح إلى السلم وتسليم السلطة طواعية.

ووجه باشاغا، خطابا للدبيبة دعاه إلى تسليم السلطة احتراما لمصلحة الوطن، بيد أن الأخير رد عليه قائلًا: ” وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين”.

وأضاف الدبيبة، عبر تويتر مخاطبا باشاغا، “لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها”.