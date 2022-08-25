البرغثي: الصراع الحالي ربما يؤدي إلى تشكيل مجلس عسكري وحكومة مصغرة

توقع السفير محمد البرغثي، سفير ليبيا الأسبق لدى الأردن، أن يؤدي الصراع الحالي بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، إلى تشكيل مجلس عسكري وحكومة مصغرة من التكنوقراط ذات مهام مُحددة.

وقال البرغثي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في تقديري أن الصراع الحالي بين الحكومتين، بأبعاده المتعددة (سياسيًا، عسكريًا، اقتصاديًا، دوليًا) والتصعيد الذي قد يقود إلى مواجهة عسكرية مُحتملة، ربما قد يدفع فى اتجاه فتح الباب أمام مرحلة جديدة ذات طبيعة استثنائية.

وأوضح أن المرحلة الجديدة ذات طبيعة استثنائية، تتمثل فى تشكيل مجلس عسكري يضم فى عضويته عددًا من ضباط المؤسسة العسكرية، يمثلون مختلف مناطق ليبيا، توكل إليه مهمة توحيد البلاد والحفاظ على الأمن، وتشكيل حكومة مصغرة من التكنوقراط ذات مهام مُحددة، يأتي فى مقدمتها إجراء الانتخابات فى موعد معلوم يتم الاتفاق عليه”.