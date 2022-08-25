الخارجية: سيجري عمل تقييم موضوعي لأداء عدد من البعثات الدبلوماسية في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه سيجري عمل تقييم موضوعي لأداء عدد من البعثات الدبلوماسية في ليبيا يعتمد على معايير محددة في إطار المتابعة الدقيقة لأداء عمل السفارات والبعثات التابعة لهذه الإدارة، من أجل تحسين ورفع مستوى العمل الدبلوماسي، الذي يسهم في تعزيز وتطوير وبناء علاقات متميزة مع الدول محل اعتمادهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث لمدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية مع بعض السفراء والقائمين بالأعمال بالوكالة في كل من (تونس ،مصر، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، السعودية، اليمن، جيبوتي، قطر، الكويت، العراق،سوريا، جزر القمر، الإمارات العربية المتحدة ،مندوب ليبيا لدى منظمة التعاون الإسلامي).

وأكد مدير إدارة الشؤون العربية خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مدير إدارة الشؤون الإسلامية ورؤساء الأقسام بالإدارة العربية عبر تقنية الاتصال المرئي “زوم” على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تسهم في التعرف على مشاكل السفارات وطرق حلها ومناقشة الأوضاع في الدول محل اعتمادهم، لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات مع الدول العربية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وبينت وزارة الخارجية أن اللقاء جاء تنفيداً لتوجيهات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بأهمية عقد لقاءات دورية برؤساء البعثات السياسية للسفارات الليبية بالخارج للتعرف على المشاكل وحلها وحثهم على مواصلة بذل الجهود للرقي بالعلاقات بين ليبيا والدول الأخرى.