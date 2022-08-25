الدبيبة يُطالب المشري وصالح بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات

العنوان-طرابلس

طالب رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، بإصدار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

ودعا الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لعام 2022، المستشار صالح وخالد المشري، بأن “يطلقوا سراح الليبيين عبر إصدار القاعدة الدستورية التي تُجرى بمقتضاها الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة، “أبدًا لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة يأخذ كل هذا الوقت بعد أن حرموا الشعب الليبي من حقه في الانتخابات لمدة ثماني سنوات”.

وتابع، أن حكومة الوحدة واستمرارها هو “الضمان الوحيد للضغط على الأطراق حتى يذهبوا إلى الانتخابات، وغير ذلك فإنهم سيستمرون في صفقة التمديد مرة تلو الأخرى”.

وقال الدبيبة، إن حكومته مستمرة في عملها بشكل طبيعي، باعتراف دولي، إلى حين عقد الانتخابات، مضيفًا أن الحكومة القادمة ستكون ناتجة عن سلطة منتخبة ولا تراجع في ذلك.

ويأتي ذلك في تلميح لخطاب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، بشأن دعوة الدبيبة إلى تسليم السلطة والجنوح للسلم احتراما لمصلحة الوطن.