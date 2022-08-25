نافيا صدور أية بيانات عنه: مجلس الأمن القومي يعلن ممارسته للمهام المسندة له في القانون رقم 4 لسنة 2007 م وأنه يوجه ما يراه وفقا لاختصاصه إلى الجهات المعنية مباشرة

بنغازي 25 أغسطس 2022 م (وال) – أعلن مجلس الأمن القومي الليبي ممارسته للمهام والاختصاصات المسندة له في القانون رقم 4 لسنة 2007 م باعتباره أحد الجهات التابعة لمجلس النواب، ولا تتبعه أية جهات تنفيذية.

ونفي المجلس في بيان له تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه صدور أية بيانات عنه، مؤكدا أنه يوجه ما يراه وفقا لاختصاصه إلى الجهات المعنية مباشرة.

ولفت البيان إلى أن كل الجهات الأخرى التي تحمل مسميات مشابهة أو الأشخاص اللذين ينشرون بمسمى الأمن القومي، فأنه لا علاقة له بها.

ونوه البيان إلى أن مجلس الأمن القومي الليبي يمثله قانونا المستشار ” إبراهيم خليفة بوشناف ” الصادر بتكليفه قرار هيئة رئاسة مجلس النواب. (وال)

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