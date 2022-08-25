بعيو: الدبيبة “متمرد” يتمترس بطرابلس ويشتري بقاءه غير الشرعي بالرشاوى

وتابع: “هذه هي الحقيقة لا يضيرك أن تعترف بها ولك الحق في تحديد مواقفك لكن ليس خارج نطاق الحقيقة، ولن يكون هناك أي بديل عسكري أو غيره ومعلوماتك يا دكتور غير صحيحة”.