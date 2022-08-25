بعيو: الدبيبة “متمرد” يتمترس بطرابلس ويشتري بقاءه غير الشرعي بالرشاوى

رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، إنه لا يعترف نهائياً بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بشرعية الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
وأضاف في منشور عبر “فيسبوك”، “ليستا حكومتين بل حكومة واحدة شرعية برئاسة فتحي باشاغا يواجهها شخص متمرد منتهي الولاية منتحل الصفة يتمترس بطرابلس وسكانها ويشتري بقاءه غير الشرعي بالرشاوى”.
وتابع: “هذه هي الحقيقة لا يضيرك أن تعترف بها ولك الحق في تحديد مواقفك لكن ليس خارج نطاق الحقيقة، ولن يكون هناك أي بديل عسكري أو غيره ومعلوماتك يا دكتور غير صحيحة”.
وواصل: “في هذه المرحلة لن يكون ولا خيار عن ممارسة الحكومة الشرعية صلاحياتها ومهامها في طرابلس سلماً، وذلك ما نتمنى أو حرباً إذا دعت الضرورة واستمر تعنت الدبيبة المتمرد”.
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