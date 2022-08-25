السويحلي: سيندم المسؤولون عن محاولات الاستيلاء على السلطة حين لا ينفع الندم

رفض رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي، محاولات تسلم الحكومة المكلفة من البرلمان السلطة في العاصمة طرابلس، زاعمًا أن ذلك ضد رغبة الليبيين، واصفًا ما يحدث بمحاولة اغتصاب حق الشعب في اختيار قادته.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا شرعية إلا للشعب، وقد قالها قرابة 2.5 مليون ليبي قوية مُدوية واليوم؛ رغم ضجيج التهديد والوعيد، هم أكثر إصرارا على الانتخابات من أي وقت مضى”.، على حد تعبيره

وادعى السويحيل:” أن كل محاولات الاستيلاء على السلطة واغتصاب حق الشعب في اختيار قادته مصيرها الفشل، وسيندم المسؤولون عنها حين لا ينفع الندم”.