هذا ما قاله محامي هنيبال بشأن التهم الموجه لموكله في لبنان

أكد ياسر حسن محامي هنيبال القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي أن التهمة الموجهة لهنيبال المحتجز في لبنان هي إخفاء معلومات تتعلق بالإمام موسى الصدر.

وبين حسن في مداخلة مع قناة “الحدث” أن الصدر اختفى قبل 44 عاما أي أن هنيبال القذافي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت عامين.

وأشار حسن أن هنيبال القذافي كان لاجئ سياسي في سوريا لكن تم اختطافه على يد مجموعة مسلحة داخل الحدود السورية وتم إدخاله إلى لبنان من خلال معبر غير شرعي ثم تم احتجازه وتعذيبه وطلب منه الحصول على بيانات بشأن موسى الصدر ولم يجدوا بحوزته معلومات من أي نوع فساوموه بالمال وطلبوا منه ملايين الدولارات نظير الإفراج عنه ما يعني أنهم مليشيا مسلحة

وأكد حسن أنه جرى تسليم هنيبال للسلطات اللبنانية دون معرفة كيف حدث ذلك أي ف كيف توصلت له السلطات اللبنانية