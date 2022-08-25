حكومة الدبيبة تُعلن آخر مستجدات منحة الزوجة والمرتبات والضمان الاجتماعي

تحدّث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” خلال مؤتمر صحفي حول أبرز نتائج اجتماع حكومة الوحدة الوحدة الوطنية الثاني عشر لهذا العام.

منها الموافقة على منح الإذن بترقية العيادة المجمعية براك الشاطئ إلى مستشفى الأمراض النفسية بشخصية اعتبارية وذو ذمة مالية مستقلة.

أيضاً اعتماد مستشفى درنة للإسعاف والطوارئ، والموافقة على اعتماد الموقع العام للمخطط المقترح لتوسعة منطقة (جمال عبدالناصر) بمدينة طبرق لإقامة مخطط حضري سكني بمساحة 120 هكتار يستوعب (8580) نسمة.

الموافقة على الإذن لوزارة الزراعة للإعلان عن عطاء عام لتوريد بعض الأمصال والأدوية المتعلقة بالنشاط الزراعي وتربية الحيوانات، مع الموافقة على أيلولة العقارات الواردة بالكشف أدناه لصالح وزارة الشباب من بلديات المرج ومصراتة وقمينس والزاوية لتصبح مواقع شبابية وإعطاء الإذن بالبدء في صيانتها.

وسيتم صرف ثلاثة أشهر لصالح أصحاب المعاشات الأساسية، صندوق الضمان أعلن أن شهر سبتمبر القادم سيكون الحد الأدنى لمرتبات المتقاعدين 900 دينار، خصصنا مبلغا مالياً لمحفظي القرآن الكريم وسيتم صرف مكافآتهم بقيمة 1000 دينار شهرياً.

تنفيذ القانون رقم 1 بحيث تكون مرتبات أسر الشهداء بأعلى رتبة عسكرية ابتداءاً من سبتمبر القادم، أمّا عن ملف القروض السكنية فقال “جمعة” أنّه يجرى العمل عليه وسيكون أمرأ واقعًا وكل المسجلين سيستفيدون من المبادرة.

وقال أيضاً: وزارة الشؤون الاجتماعية عاكفة على معالجة بعض الأخطاء المتعلقة بمنحة الزوجة وسيتم صرفها قريبًا، قبل نهاية العام الحالي،وسيتم معالجة ملف جدول المرتبات الموحد لكافة العاملين بالدولة.