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حنيش: على البرلمان ومجلس الدولة التفاهم حول الانتخابات.. والدبيبة ينفذ

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رحب عضو مجلس النواب “محمد حنيش” بأي تقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، وقال إن الاتفاق على المواد الخلافية بين المجلسين هو الحل لإنهاء الصراع على السلطة التنفيذية.

أضاف في تصريحات صحفية: “نؤكد على ضرورة الإسراع لإجراء الانتخابات سواء بإيجاد قاعدة دستورية أو العودة إلى القوانين الذين انتخب من خلالها المؤتمر الوطني ومجلس النواب، ويتوجب على رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” السير حسب ما يتوصل إلى المجلسان التشريعيان من اتفاق” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

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