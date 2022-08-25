معلقًا على إسقاط المسيرة..الميهوب يشيد بدور القوات المسلحة في حماية الأراضي برًا وجوًا وبحرًا 

العنوان – طبرق

أشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب بالدور الوطني المتميز الذي قامت وتقوم به القوات المسلحة للدفاع وحماية الأراضي والمقدرات الليبية براً وجواً وبحراً.

وأعلن الميهوب رفضه وإدانته بشدة الأعمـال والمحاولات الخارجية التي تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لليبيا ، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول وذلك بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/36 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981م الذي ينص صراحاً على أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر ، ولأي سبب كـان ، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى ، ومن واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الـدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامة أراضيها”.

وأضاف أن لجنة الدفاع والأمن القومي تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما أمام هذه التجاوزات الخطيرة التي تعتبر انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي وتدخلاً في الشؤون الداخلية لليبيا وخرقاً لسيادتها الوطنية.

وأكد أن المسؤولية الوطنية للقيادة العامة للقوات المسلحة في محاربة الارهاب والجماعات التكفيرية، والحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها، وتحقيقاً للتعايش السلمي والوئام الأهـلـي والاجتماعي، وكذلك ثقة الليبيون في قواتهم المسلحة الضامنة لقيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة و احترام المسار الديمقراطي.

وذكر أن كل ذلك يدعو الدول المعنية بالقضية الليبية أخذ ذلك في الاعتبار ، وعلى أهميـة وضـرورة التعاون المشترك مع القيادة العامة والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب ، والقوى الوطنية الحقيقية في ليبيا لتحقيق هذه الغايات.

وكان الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اكد اليومين الماضيين أن قوات الدفاع الجوي للجيش الليبي التابع للقطاع الجوي ببنغازي تمكنت من تدمير طائرة مجهولة الهوية بعد اختراقها المجال الجوي.

وأشار المسماري إلى أن الطائرة مسلحة بعدد صاروخين اثنين، حيث تم اكتشافها جنوب غرب بنينا على تمام الساعة 16:58 وتم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها على تمام الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها.