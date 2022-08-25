البكوش: «غطرسة باشاغا» ستقوده في النهاية إلى الإذلال

اعتبر صلاح البكوش، مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، أن تهديدات وتحركات رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، ستقوده إلى الإذلال في النهاية بسبب مغامرته وسوء تقديره، على حد تعبيره.

وقال البكوش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تقييم غير نقدي من قبل بعض المحللين لتهديدات باشاغا بالحرب، وعروض الإيطاليين التي تخدم مصالحهم الذاتية لحكومة أخرى”، بحسب قوله.

وأضاف:” تأجيل الانتخابات يغذي سوء قراءة الرجل لقدراته وللفضاء العسكري-السياسي من حوله، على حد زعمه.

وتابع:” هذا سيقوده من حالة الغطرسة إلى سوء التقدير والمغامرة وفي النهاية الإذلال”، على حد ادعائه.