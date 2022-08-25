«دفاع البرلمان»: إسقاط الطائرة المسيرة يأتي ضمن دور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي

أشادت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة طلال الميهوب، بدور القوات المسلحة في حماية الأمن القومي بعد إسقاطها للطائرة المسيرة الإثنين الماضي، التي اخترقت المجال الجوي في بنغازي.

وقالت اللجنة، في بيان لها اطلعت عليه “الساعة 24″:” تابعنا استهداف قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة الطائرة المسيرة التي أسقطت بضواحي مدينة بنغازي الأمنة الإثنين الماضي ومحاولتها اختراق المجال الجوي جنوب غرب منطقة بنينا”.

وأضافت اللجنة:” نشيد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة للدفاع وحماية الأراضي ومقدرات الليبيين برًا وجوًا وبحرًا، ونرفض وندين بشدة الأعمال والمحاولات الخارجية التي تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية لليبيا والتدخل في الشؤون الداخلية والخارجية وللدول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهما أمام هذه التجاوزات التي وصفتها بـ«الخطيرة» التي تعتبر انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتدخلا في الشؤون الداخلية لليبيا وخرقا للسيادتها الوطنية”.

وأكدت اللجنة، أن المسؤولية الوطنية للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تكمن في محاربة الإرهاب والجماعات التكفيرية والحفاظ على وحدة ليبيا وأمنها وتحقيقا للتعايش السلمي والوءام الأهلي والاجتماعي.

وشددت اللجنة، على أن القوات المسلحة الضامنة لقيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة واحترام المسار الديمقراطي، متابعة في بيانها:” كل ذلك يدعو الدول المعنية بالقضية الليبية أخذ ذلك في الاعتبار وعلى أهمية وضرورة التعاون المشترك مع القيادة العامة والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب والقوى الوطنية الحقيقية في ليبيا لتحقيق هذه الغايات”.