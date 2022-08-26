القطراني: يجب توفير الدعم المعنوي والمادي للمنتخب الليبي للشطرنج

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني منتخب الاتحاد الليبي للشطرنج، اليوم الخميس بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي ، بحضور عضو مجلس النواب سعيد أسباق ، ووزير البيئة محمد عبد الحفيظ زايد.

وأطلع فوزي بورجعة رئيس الاتحاد، القطراني على نشاطات المنتخب والصعوبات التي تواجهه خلال مشاركاته في البطولات العربية والدولية، مشيرًا إلى أن المنتخب سيشارك في البطولة العربية للناشئين التي ستجري في سوريا يوم 14 أكتوبر القادم.

ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء بأعضاء المنتخب، مباركًا حصولهم على الميدالية الذهبية خلال مشاركتهم في بطولة العالم للشطرنج (الأولمبياد) التي أقيمت بالهند خلال شهر يوليو الماضي.

وأكد القطراني دعم الحكومة الليبية وتشجيعها للمنتخب، باعتباره يمثل دولة ليبيا ، وعلى ضرورة توفير كافة احتياجاتهم التي من شأنها رفع الدعم المعنوي والمادي للمنتخب ، كما قدم مكافأة تشجيعية لكل عضو من المنتخب كدعم مبدئي من الحكومة الليبية.

وفي ختام اللقاء، قام منتخب الاتحاد الليبي للشطرنج بتكريم النائب بدرع الاتحاد، تقديراً لدعمه وجهوده التي قدمها للمنتخب.