وفد من الجنوب لـ«زينينغا»: نرفض الحرب ونتمسك بإجراء الانتخابات

استقبل القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ريزدون زينينغا، بمعية المنسقة المقيمة، منسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غاغنون، وفداً من جنوب ليبيا، اليوم الخميس.

وأطلع الوفد، البعثة على مخاوف أهالي المنطقة، بما في ذلك التوزيع العادل للموارد والمشاركة السياسية.

أعرب الوفد، عن رفضه للحرب ودعا إلى إجراء انتخابات شاملة في أسرع وقت ممكن.

وأكد زينينغا على الموقف الرافض للحرب، واستعرض جهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة مخاوف الجنوب وشجع الحاضرين على مواصلة الدعوة للتغيير.

من جانبها أكدت غاغنون، التزام الأمم المتحدة بدعم مواطني الجنوب من خلال أنشطة إعادة الإعمار والتعافي والتنمية المستدامة التي تركز على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وحقوق الإنسان والتماسك الاجتماعي.