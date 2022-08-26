بلدية بنغازي: اللجنة الفرعية لبرنامج الإقراض للإسكان تلتقي رؤساء لجان استلام المُستندات 

العنوان – بنغازي

أكدت بلدية بنغازي أن اللجنة الفرعية لبرنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة بالبلدية تلتقي رؤساء لجان استلام المُستندات لتوضيح آلية العمل.

وأوضح مكتب الإعلام أنه تم خلال اللقاء توضيح آلية العمل المُعتمدة بشأن استلام المُستندات من المواطنين المُتقدمين لبرنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة.

وأضاف أن مدير إدارة الموارد البشرية بالبلدية خالد المسلاتي قام بتقديم عرض مرئي توضيحي لآلية عمل لجان الاستلام التي سوف تشرع في استلام المُستندات اعتباراً من يوم السبت المقبل.