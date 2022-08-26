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صنع الله يحذر بن قدارة من التفريط في القطعة رقم 47 بحوض غدامس 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

حذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله الرئيس الحالي للمؤسسة فرحات بن قدارة التفريط في القطعة رقم 47 بحوض غدامس وتشكيل لجنة للتفاوض مع شركة ميدكو. 

وشدد صنع الله على عدم تقديم أي تنازل لهذا الشريك وعدم الارتكان للمحبطين والاستمرار في أعمال التطوير على حساب ولمصلحة المؤسسة الوطنية للنفط حيث أن المشروع واعد جدًا. 

وأوضح الرئيس السابق للمؤسسة أن الدراسة الاقتصادية أكدت انه عند معدل إنتاج 10 آلاف برميل نفط يوميا فقط سيتم استرجاع كل المصاريف خلال مدة ستة أشهر فقط في ظل الأسعار الحالية للنفط الخام. 

وأشار إلى جودة خام حقل شمال الحمادة بالقطعة 47، مشددًا على الانتظار لحين استكمال إجراءات التحكيم والتي ستكون نتائجها لصالح المؤسسة الوطنية للنفط كالعادة. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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