بوستة: مشاورات المسار الدستوري وصلت إلى نقطة “اللا عودة”

صرح عضو المجلس الدولة الاستشاري شعبان بوستة بأنّ مشاورات المسار الدّستوري بين مجلسي النواب والدّولة وصلت إلى “نقطة اللاّ عودة” والمتعلقة ببند مزدوجي الجنسية.

وقال بوستة في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين: “ليس من السّهل للمجلسيْن إيجاد مخرج لهذه النقطة”، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الدّولة لن يوافقوا على ترشّح “مزدوجي الجنسية” لأي انتخابات رئاسية مقبلـة.

ولفت إلى اقتراح تم طرحه في حوار المجلسين بالقاهرة، يتمثّل في تنازل المرشّح للرئاسة عن جنسيته إذا ما فاز في الانتخابات، أو سيتمّ اختيار مَن يليه رئيساً.

وجدّد بوستة تأكيده بأنّ مطلبهم بمجلس الدّولة هو إجراء انتخابات برلمانية على أن تؤجّل مسائل الخلاف بشأن الانتخابات الرئاسية إلى البرلمان الجديد المنتخب للنّظر فيها، إلا أنّ مجلس النواب رفض هذا التوجّه.