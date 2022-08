الغرياني: حكومة الدبيبة لم يصدر منها أي عدوان وتحاول أن تصلح لكن هناك قوة تقف في وجهها

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن حكومة الوحدة الوطنية “حكومة تصريف الأعمال” هي الآن ربما تكون عاجزة عن تلبية كل ما يريده المواطن؛ لكنها لم يصدر منها أي عدوان أو سفك دماء أو انتهاك لحقوق الإنسان.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد أن حكومة الدبيبة تحاول أن تصلح وتعجز في كثير من الأحيان؛ لأن هناك قوة تقف في وجهها.

ونوّه إلى أن الخلاف هو بين مشروعين استبدادي شمولي ومشروع يقول نريد الوصول لانتخابات، ولكن لا نريد حكومة جديدة، بحسب قوله.

وأضاف: “قد يقول قائل إنها مجرد وعود، وأقول الانتخابات من يعرقلها هو البرلمان. الحكومة التي اختيرت من البرلمان بالتزوير هي حكومة حفتر وتمكين له لدخول طرابلس ولا تساوي شيئًا، يستطيع من أتى بها بالتزوير المباشر عبر الهواء أن ينزع منها الثقة بتزوير مباشر على الهواء”.

كما علق على ما صرح به فتحي باشاآغا: “أقول له ينبغي أن تكون أنت آخر من يتكلم عن القانون، رأينا رسالة من وزير المالية موجهة للنائب العام ضدكم، تقول إن نائب رئيس الحكومة أصدر رسالة للضرائب في المنطقة الشرقية حولت لكم، أكثر من 100 مليون والقيادة العامة 19 مليون، هل هذا قانوني؟ أليس هذا اختلاس وسرقه؟”.

وفيما يلي النص الكامل:

نحمد الله أن وفق الجمعية العمومية في المحكمة العليا في فتح الدائرة الدستورية ونسأل الله أن يوفقهم وما يرضي ضمائرهم وينجيهم عند الله أذا وقفوا بيد يديه، أقول لا يخيفكم عقيلة ولا البرلمان ولا يمنعكم من قول الحق، ربما لا تجدون من ينفذه أنتم تبرأ ذمتكم إذا حكمتم بما يرضي الله، في هذا الفساد المستشري وأنتم أدرى بقانون الذي قام عقيلة بتعديله، أدرى بعدم صلاحيته وأنه تدخل في السلطة القضائية، عليكم أن تستمروا في نظامكم السابق ولا تعبؤوا به، للأسف هذا تدخل يريد أن يعطل به الدائرة الدستورية.

الخلاف والنزاع، هل اختلافنا بين أن يتولى فلان حكومة وفلان حكومة؟ أبدًا ليس هذا محل خلاف، لكنه خلاف بين مشروعين، خلاف بين مشروع استبدادي وقمعي وقهري حكمه شمولي جربناه على مدى 7 سنين ورأينا ما فعله في بنغازي ودرنة وأجدابيا وتصفيات ومقابر جماعية، هذا يريد أن يحكم في طرابلس كما حكم في المنطقة الشرقية.

المشروع الآخر عند حكومة الوحدة الوطنية التي هي قائمة بمقتضى اتفاقهم، وهي الآن ربما تكون عاجزة عن تلبية كل ما يريده المواطنون، ولكنها لم يصدر منها عدوان ولا سفك دماء ولا انتهاك حقوق الإنسان، هي تحاول أن تصلح وتعجز في كثير من الأحيان لأن هناك قوة واقفه في وجهها. الخلاف بين مشروعين، استبدادي شمولي ومشروع يقول نريد أن نوصلكم لانتخابات ولا نريد حكومة جديدة.

قد يقول قائل إنها مجرد وعود، وأقول الانتخابات من يعرقلها هو البرلمان. الحكومة التي اختيرت من البرلمان بالتزوير هي حكومة حفتر وتمكين له لدخول طرابلس ولا تساوي شيئًا، يستطيع من أتى بها بالتزوير المباشر عبر الهواء أن ينزع منها الثقة بتزوير مباشر على الهواء، أن تقف معها هو وقوف مع حفتر.

ما صرح به رئيس الحكومة التي عينها البرلمان بالأمس أن معه ليبيا من أولها لآخرها وأنه لا يوجد من يعارضه إلا الخارجون عن القانون، أقول له ينبغي أن تكون أنت آخر من يتكلم عن القانون، رأينا رسالة من وزير المالية موجهة للنائب العام ضدكم، تقول إن نائب رئيس الحكومة أصدر رسالة للضرائب في المنطقة الشرقية حولت لكم، أكثر من مئة مليون والقيادة العامة 19 مليونًا، هل هذا قانوني؟ أليس هذا اختلاسًا وسرقة؟ هل تقبل هذا؟ ما الذي يدل على أن هذه حكومة حفتر هي تصريحات رئيس الحكومة التي انتخبها البرلمان عينها وبنصها تكلم بها الناطق الرسمي لحفتر، الكلام نفسه وكان المصدر واحد، والمحرر للكلام واحد وزعت منه نسخة للناطق باسم حفتر ورئيس حكومة حفتر وهذا دليل أن الحكومة لا تمثل الا حفتر.

الذين يتسلطون على طرابلس ويهددونها وهم شخصان هما من كانا على قائمة التحالف المنافسة لرئيس الحكومة الوطنية في لجنة الـ 75 هما على حلف مع عقيلة صالح وعقيلة نسخه من حفتر.

لا يمكن لمسلم ووطني وغيور أن يقبل ويمكن حفتر دخول طرابلس، شاع بين الناس الآن لما كثر النزاع أنه يجب أن نقف على الحياد ومسافة واحدة وننأى بأنفسنا عن النزاع السياسي، بعد أن علمنا أنه بين من ومن، مشروع صهيوني حفتري وبين مشروع آخر وهو مشروع الحكومة الوحدة الوطنية.

أيها الليبي الغيور هل ترضى لنفسك بعد أن عرفت النزاع بين من ومن أن تقول أنا على مسافه واحدة بين الطرفين؟ معناها أنك تريد أن ترضي حفتر وحكومة الوحدة الوطنية وتسوي بين الحلال والحرام، تريد أن ترضى بالباطل حتى لا تتهم إنك منحاز للحق، وهذا خلاف كلام النبي والله سبحانه.

الغش هو الوقوف على مسافة واحدة وترك الانحياز للحق أو الأقل سوءًا، كيف ما حصل في الملتقى يوم 20 أغسطس لاحياء ذكرى طرابلس سقوطها بعد مقاومة القذافي، البيان محجل ومؤسف؛ لأن هؤلاء يمثلون أهل فبراير ومع ذلك استحيوا أن ينصروا الحق والأقل سوءًا، بل تظاهروا أنهم على الحياد وهذا أقل ما كان الواحد يفكر فيه. هذا موقف لا أرضاه لأهل فبراير، وبيان مسلاته لا يرضي ولا يناسب مقام أهل فبراير.

هل مشروع حفتر وما يفعله كمشروع حكومة الوحدة الوطنية في السوء؟ إذا سألك ربك وما بينك وبين نفسك إذا سُئلت لماذا انضممت للباطل ماذا ستجيب؟ هل عدوان حفتر خافٍ ولا يحتاج لاجتهاد؟

