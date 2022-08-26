شكشك: أعد أهالي باطن الجبل بحل مشكلاتهم واستئناف المشروعات المتوقفة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع المجلس البلدي باطن الجبل ومجلس أعيان قبائل الصيعان، العراقيل التي تواجه استكمال تنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان في طرابلس استعراض المشاكل التي تعاني منها مناطق باطن الجبل، ومنها مشكلة قطاع الصحة، وعدم وجود مستشفى عام بالمنطقة، إضافة إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه استكمال تنفيذ مشروع طريق ومعبر مشهد صالح الحدودي مع تونس، وأزمة المياه بالبلدية.

وأكد رئيس الديوان سعيه لحل كل هذه المختنقات والمشاكل التي تواجه منطقة باطن الجبل، باعتبارها منطقة حدودية مهمة تأتي في منتصف الحدود الليبية التونسية.

كما وعد “شكشك” بتشكيل فريق من قبل الديوان لزيارة تلك المنطقة والوقوف على احتياجاتها والعمل على استئناف المشاريع المتوقفة فيها من أجل تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه اﻷمثل.