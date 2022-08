السعداوي: الحافي يمثل تيار الغرياني والمحكمة العليا تتعرض للانقسام والتخريب

ليبيا – قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر فتح الله بشير السعداوي إن محمد الحافي رئيس المحكمة العليا معروف بأنه يمثل تيار المفتي المعزول الصادق الغرياني.

السعداوي وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز”، أكد أن الإخوان منزعجون مما يحدث، ولكن كل الليبيين باتوا منزعجين؛ لأن آخر المؤسسات التي يمكن المراهنة عليها لحسم النزاعات سواء في الشق الدستوري أو غيره من المجالات، تتعرض نفسها إلى الانقسام والتخريب.

