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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 26 اغسطس 2022

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 26 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكون معتدلة على أغلب مناطق ليبيا , وتبقى الإحتمالية واردة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-36)مْ، وتسجل زيادة طفيفة و تدريجية بداية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:40)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية التنبو 2022 الجوية الجمعة الموافق -26 طقسيو الغد التنبوات الجوية الحرارة الصغرى (م) السماء السماء صافية طقس اليوم 32 الحرارة الحرارة الصغرى (م(یوم) (م(الیوم) السماء المدينة السماء غالبأ غاليا خال 32 34 31 23 25 24 السماء 23 23 السماء 1 نالوت السماء 35 صافية السماء الزنتان 24 24 25 25 إلی إلى 36 36 23 25 25 بنغازي السماء صافية البيضاء 20 22 26 27 28 29 40 40 السماء صافية 40 28 ظهور صافية السماء صافيا 30‏'‏

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الجمعة 2022-08-26 F-270-001 أيام مناطق الجوية لسقو أمطار خفيفة ومتفرق على وتبقى الإحتمالية معتدلة الغد الساحل طفيفة تدريجية بداية ت-سهل الجفار هجبل حالة :السماء صافية 1 قليلة السحب غربية شمالية خفيفة إلى معتدلة السر أغلب مابين (36-31) وتسجل سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر. :السماء القصوى تتراو مابين درجات الجفر حالة السماء صافية الہ قليلة خفيفة إلى معتدلة السر درجات الحرار القصو تتراو مابين (73-14(م. احاتس حالة السماء صافية ار ظهور -الكفر بعض شمالية شرقية إلى معتدلة تتراوح .مابين324)م الشمس هذا اليو اساعة)04:90 شروق (06:38)‏'‏

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