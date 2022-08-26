بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 26 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 26 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكون معتدلة على أغلب مناطق ليبيا , وتبقى الإحتمالية واردة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-36)مْ، وتسجل زيادة طفيفة و تدريجية بداية من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:38).