شركة داوو الكورية تبدي استعدادها لتنفيذ عدة مشاريع لمحطات توليد ضخمة للكهرباء

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي رفقة مدير مشروعات الإنتاج مع مدير شركة داوو في ليبيا، وذلك لرغبة الشركة في طرح خارطة من الأعمال لتنفيذ عدة مشاريع من شأنها رفع القدرة الإنتاجية للشركة، وتوسيع خدمات الطاقة بالبلاد وتوضيحهم للأعمال المنجزة لمشروع محطة الزويتينة المزدوجة.

المشاي طالب بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء الاستعجال في إتمام مشروع محطة الزويتينة وإحالتهم لجدول المشروع والأعمال المنجزة فيه.

ومن جانبه، أبدى مدير عام شركة داوو استعداد الشركة لتنفيذ عدة مشاريع لمحطات توليد ضخمة تساهم في استقرار الشبكة ووضع حلول إستراتيجية مستقبلية تعزز من القدرات الإنتاجية لضمان استقرارية الشبكة الكهربائية العامة.

بدوره، رحب مجلس إدارة الشركة بالتعاون المستمر مع شركة داوو التي ستكون أعمالها داعمة ورافدة لجهود مهندسي الشركة العامة للكهرباء، وتعزيز قدراتها الإنتاجية خلال المدة القادمة بما يخدم المواطن.

