رئيس لجنة الانتخابات المحلية: “الأحوال المدنية” تقدم المعلومات الرسمية دون أي تضليل

وقعت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اتفاق تعاون فني مع مصلحة الأحوال المدنية، يتم بموجبه تزويد اللجنة المركزية بقاعدة بيانات لرفع مستويات تبادل المعلومات، وتطوير وتحديث سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

وتهدف الاتفاقية التي وًقعها رئيس اللجنة المركزية للانتخابات المحلية عادل الأشهب، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية طارق الثمن، إلى تحقيق التعاون المثمر بين اللجنة المركزية ومصلحة الأحوال المدنية، في مجال تحديث وتدفق المعلومات وبيانات المواطنين إلى سجل الناخبين، عبر منظومات برمجية، وقاعدة بيانات متجددة لحظيا، تخدم نزاهة الانتخابات المحلية.

كما نصت الاتفاقية على التأكيد على تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني اللازم، الذي بموجبه تتمكن اللجنة المركزية من وضع قاعد بيانات المستهدفين من الشباب الذين بلغوا السن القانونية للتسجيل خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأكد رئيس اللجنة المركزية على أهمية دور مصلحة الأحوال المدنية في العملية الانتخابية خلال المراحل السابقة، وتعاونها الدائم مع اللجنة، وتقديمها للبيانات المطلوبة، مشيرا الى أن الجانبين سيشرعان في تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على تطوير وتجديد بيانات منظومة التسجيل الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، ووصول المعلومة في إطارها الرسمي دون أي تضليل أو تشويه.

من جانبه أعرب رئيس مصلحة الأحوال المدنية عن تقديره للخطوات التي انتهجتها اللجنة المركزية في نزاهة انتخابات المجالس البلدية والتواصل الفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة والتي من بينها مصلحة الأحوال المدنية.

وأكد الثمن عزم المصلحة على تقديم الخدمات الهادفة لترفيع منظومة تسجيل الناخبين وسلامة بياناتها، وتنفيذ الخطط والبرامج الفنية المشتركة بين الجانبين.

وحضر التوقيع على اتفاق التعاون الفني الذي جرى بمقر مصلحة الأحوال المدنية عضو اللجنة المركزية للانتخابات المحلية محمد أبوسبيحة وعدد من مديري إدارات المصلحة.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أعلنت في وقت سابق عن فتح قنوات تواصل مع جميع شركائها الأساسيين، وتكثيف جهودها في سبيل تنفيذ الانتخابات المحلية.

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