توقعات بسقوط أمطار خفيفة على ساحل شرق ليبيا

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توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، بقاء حالة الطقس معتدلة على أغلب مناطق خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة، والتي تبقى في معدلاتها الفصلية.

وأشار المركز، إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

وذكر أن درجات الحرارة تتراوح، على أغلب مناطق الشمال، ما بين 33 و29 درجة مئوية، بينما تسجل زيادة طفيفة وتدريجية بداية من يوم غدٍ السبت.

وقال إن درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب تتراوح ما بين 37 و41 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي، خاصة المنطقة الممتدة من المرج وحتى درنة.