المنفي يبحث مع الدبيية والحداد مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد

ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي بصفتهم “القائد الأعلى للجيش الليبي” الخميس، اجتماعاً استثنائياً، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة،ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

الاجتماع الذي حضره كل من رئيس جهاز المخابرات حسين العائب، ووزير الداخلية المكلف بدرالدين التومي، ورؤساء الأركان النوعية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، بحث مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية في كافة أنحاء البلاد.

