الارصاد: اجـــواء معتدلة.. وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 26/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة التي تبقى في معدلاتها الفصلية.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال مابين ( 29 – 33 ) مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين ( 37 – 41 )مْ.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تبقى الإحتمالية واردة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي خاصةً المنطقة الممتدة من ( المرج – الجبل الأخضر حتى درنة).

والله اعلـــــــــــــم.