سكاليزي يرجح هجرة شبابية من ليبيا ودول آخرى لأوروبا بحثًا عن العمل

ليبيا – رجح تقرير تحليلي تدفق موجات كبيرة من المهاجرين الشباب من الدول المتأثرة بالأعباء الاقتصادية المرتبطة بآثار التغير المناخي إلى الدول الأوروبية.

التقرير الذي نشرته مؤسسة “الفنار” الدولية للإعلام التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها وتابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد، نقل عن “مارتشيلو سكاليزي” مدير اتحاد الجامعات المتوسطية “يونيميد” وجهة نظره بالخصوص.

وأوضح “سكاليزي” أن هجرة الشباب بحثًا عن العمل في أوروبا لا تمثل مشكلة ليبية بل عامة تشترك فيها مصر وتونس وكل الدول ذات الظروف المشابهة.

ترجمة المرصد – خاص

