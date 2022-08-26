الحبيب: أنا مصطف لثورة فبراير وأفخر بها وأنتظر الثانية لخوضها

عبر وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين، عن فخره بما أسماها ثورة فبراير.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر”: ‏”بالنسبة لي كل سلطوي يزدري فبراير أو لا يحترم تضحياتها وشهداءها ويأتي بخصومها من فلول سبتمبر وعبيد حفتر نكاية بها هو خصوم فبراير وعامل على محوها” على حد قوله.

وأضاف الأمين: و”عليه فلن أخجل أو أتردد برفض مكرهم والرد على هؤلاء السلطويين وتذكيرهم بأن فبراير هي التي أجلستكم على الكراسي وتحميكم فاحترموا من أكرمكم” بحسب تعبيره.

وتابع: “‏طالما انت مصطف ‎لعقيد غابر أو ‎جنرال دجال أو تعمل ‎كطبال مأجور مع الواقف أو ‎موعود من الغالب المتوقع، فلك أن تصمت وتعرف أننا نصطف لقضية شعب في الحرية والديمقراطية والمدنية ولم نصفق يوما لحاكم ولم ولن نصمت لغالب قاهر”، وفق زعمه .

وواصل الوزير السابق: ” نعم أنا مصطف ‎لفبراير وأفخر بها وأنتظر الثانية لخوضها” على حد تعبيره.