شراكة ثلاثية للاستفادة من القدرات الضوئية الليبية لتوليد طاقة نظيفة

ليبيا- أبرمت شركة “إندستريال سولار” الفرعية التابعة لشركة “كلين إندستريال سولوشن” الدولية للطاقة النظيفة اتفاقية تعاون مشترك مع كيانين ليبيين معنيين.

بيان صحفي صدر عن “كلين إندستريال سولوشن” التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها تابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد، أكد أن الاتفاقية تم إبرامها مع شركتي “الدبوسية” للمقاولات العامة والاستثمار العقاري و”وافر” للطاقة والتكنلوجيا، للعمل معًا لتوفير تقنيات وخدمات الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي المتنامي في ليبيا.

وأضاف البيان: إن هذه الاتفاقية ستعزز قدرات “إندستريال سولار” للوصول إلى أسواق وقطاعات جديدة حيث تكتسب التقنيات المتجددة المزيد من الزخم على مستوى العالم حتى في البلدان الغنية بالنفط مثل ليبيا المالكة لقيم كبيرة من الإشعاع الشمسي العادي المباشر.

