التواتي: أرجو تأجيل الحرب حتى ينهي طلاب الثانوية امتحاناتهم

طالب الطبيب الجراح، عامر التواتي، منْ وصفهم بـ”الأخوة الأعداء” بتأجيل الحرب التي يخوضونها من أجل السلطة حتى ينهي طلاب الثانوية امتحاناتهم.

وقال التواتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الأخوة الأعداء الذين يجهزون أسلحتهم لقتال بعضهم البعض من أجل السلطة، لدي طلب أو رجاء لديكم، وهو تأجيل أي حرب إذا كان لابد من الحرب أصلا حتى ينهي طلاب الثانوية امتحاناتهم”.

وأضاف التواتي، أن خسارة عام دراسي مسألة قاسية على الطلاب وأسرهم خاصة للشهادة الثانوية.

وتابع:” أعرف أن الجماعة أصحاب الشهادات المزورة وأولئك الشباب الذين تركوا مدارسهم والتحقوا بالجماعات المسلحة لا يعنيهم هذا الأمر، بل ربما يعتبروا قولي هذا تدخل في شؤونهم، ولكنه قول وجب قوله”.