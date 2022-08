ليبيا – أكدت وزارة الشباب بحكومة تصريف الأعمال مضي جهود الإسكان الشبابي ببلدية بئر الأشهب في إطار مبادرة عودة الحياة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

بيان صحفي صدر الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد استمرار اللجنة الفرعية المكلفة بتنفيذ المبادرة المرتبطة بإسكان الشباب والأسر المحتاجة في البلدية في عملها.

وأضاف البيان: إن اللجنة ماضية في استقبال وفرز ملفات المتقدمين لمنفعة السكن ضمن المبادرة داخل نطاق بئر الأشهب.

The post جهود لتوفير السكن للشباب والأسر المحتاجة في بئر الأشهب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية