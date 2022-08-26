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سامي الساعدي: على الليبيين تجديد إيمانهم

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وأمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، الليبيين إلى تجديد إيمانهم.

وقال الساعدي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “كثير من الردود على المستفزين والمفلسين والنرجسيين مضيعة للوقت مفوتة لكثير من المنافع والمصالح” بحسب قوله

وأضاف الساعدي: “وكثير منها ليس فيه من فائدة إلا إطفاء ما في النفس من غضب أشعله الاستفزاز والوقاحة” وفق قوله.

وواصل: “احرصوا على ما ينفعكم، واشتغلوا بالبناء، واكتفوا بردود قام بها غيركم حققت المصلحة وكبتت المبطلين، وقطعت قول المشوشين”، مردفا: “وفي النهاية جددوا إيمانكم واستحضروا قول البارئ سبحانه: {إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ}” على حد قوله.

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