سامي الساعدي: على الليبيين تجديد إيمانهم

دعا سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وأمين عام البحوث بدار إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، الليبيين إلى تجديد إيمانهم.

وقال الساعدي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “كثير من الردود على المستفزين والمفلسين والنرجسيين مضيعة للوقت مفوتة لكثير من المنافع والمصالح” بحسب قوله

وأضاف الساعدي: “وكثير منها ليس فيه من فائدة إلا إطفاء ما في النفس من غضب أشعله الاستفزاز والوقاحة” وفق قوله.

وواصل: “احرصوا على ما ينفعكم، واشتغلوا بالبناء، واكتفوا بردود قام بها غيركم حققت المصلحة وكبتت المبطلين، وقطعت قول المشوشين”، مردفا: “وفي النهاية جددوا إيمانكم واستحضروا قول البارئ سبحانه: {إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ}” على حد قوله.