فيتش: هيس الأميركية للطاقة قد تقلص حجم حصصها في ليبيا

ليبيا – توقع تقرير اقتصادي نشرته موسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني بالولايات المتحدة عن الخطوات المستقبلية المرتقبة لشركة الطاقة الأميركية “هيس”.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب المرتبط بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد، أكد أن لهذه الشركة العالمية المختصة بالاستكشاف وإنتاج النفط عمليات تنقيب واسعة النطاق في دول متعددة من بينها ليبيا.

وأضاف التقرير: إن الشركة ماضية في سياسة لتقليص حجم حصصها في عدد من الدول ربما تكون ليبيا من بينها.

ترجمة المرصد – خاص

