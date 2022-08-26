الأمم المتحدة: لا نريد أن يعود الوضع للوراء في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة “ستيفان دوجاريك” إن الأمم المتحدة تراقب بقلق بالغ التطورات التي تحدث في ليبيا، بما في ذلك حشد القوات والتهديدات باللجوء إلى استخدام القوة من أجل منافع سياسية.

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، إنه من المهم للغاية ألا يكون هناك تصعيد على هذه الجبهة وأن تضع الأطراف المعنية في حسبانها مصالح الشعب الليبي.

ولفت المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن مصالح الليبيين تشمل إحلال السلام، مؤكدا أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، منخرطة الآن مع كافة الأطراف لتحقيق هذا الغرض.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، على أنه لا أحد يريد للوضع أن يعود إلى الوراء.