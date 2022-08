الإيقاع بتشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في بنغازي

ليبيا – تمكن عناصر فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة بنغازي من الإيقاع بتشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص يتاجرون بمواد مخدرة.

بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال طالعته صحيفة المرصد، أكد ورود معلومات من مصادر بشأن أعضاء هذا التشكيل الذين كانوا بمارسون جرم الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيش، بالإضافة للأقراص في داخل المدينة.

وأضاف البيان: إن عناصر الفرع قاموا على الفور بجمع المعلومات والتحري عن هذا التشكيل وإعداد كمين محكم لأعضائه وضبطهم متلبسين وبحوزتهم 4 آلاف و200 قرص من من مادة الترامادول المخدرة، وقطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، لتتم كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.

