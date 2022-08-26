شمام: لن تتفرج القوات التركية من قاعدتها في الوطية على الحرب إذا نشبت

حذر محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته، من اندلاع أي حرب في العاصمة الليبية طرابلس، خشية من تدخل القوات التركية التي تتمركز في قاعدة الوطية، زاعما توسع دائرة الصراع التي ستسمح بتدخل قوى خارجية وعصابات ومرتزقة.

وقال شمام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” مخطئ وواهم من يعتقد أن الحرب لو نشبت ستقتصر على طرابلس، احتمالات توسعها شرقا وجنوبا وحتى غربا واردة، كما أن تدخل قوى خارجية وعصابات مرتزقة واردة” .

وتابع:” ساذج من يعتقد أن القوات التركية ستتفرج من قاعدتها في الوطية”.

واستطرد عضو المجلس الانتقالي المنتهية ولايته:” وفروا الدم والدموع وتوجهوا للحبر الأزرق”.