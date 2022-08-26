ليبيا
تفكيك تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات في بنغازي
بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |
26 August, 2022
تمكن عناصر فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة بنغازي من الإيقاع بتشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص يتاجرون بمواد مخدرة.
وقالت وزارة الدالخية، في بيان صحفي ، إنه و بعد رود معلومات من مصادر بشأن أعضاء هذا التشكيل الذين كانوا بمارسون جرم الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيش، بالإضافة للأقراص في داخل المدينة.
وأضاف البيان: إن عناصر الفرع قاموا على الفور بجمع المعلومات والتحري عن هذا التشكيل وإعداد كمين محكم لأعضائه وضبطهم متلبسين وبحوزتهم 4 آلاف و200 قرص من من مادة الترامادول المخدرة، وقطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، لتتم كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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