ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

26 August, 2022

تمكن عناصر فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة بنغازي من الإيقاع بتشكيل عصابي يتكون من 3 أشخاص يتاجرون بمواد مخدرة.

وقالت وزارة الدالخية، في بيان صحفي ، إنه و بعد رود معلومات من مصادر بشأن أعضاء هذا التشكيل الذين كانوا بمارسون جرم الاتجار بالمخدرات من نوع الحشيش، بالإضافة للأقراص في داخل المدينة.

وأضاف البيان: إن عناصر الفرع قاموا على الفور بجمع المعلومات والتحري عن هذا التشكيل وإعداد كمين محكم لأعضائه وضبطهم متلبسين وبحوزتهم 4 آلاف و200 قرص من من مادة الترامادول المخدرة، وقطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، لتتم كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم للنيابة العامة.