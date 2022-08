المركز العربي: مساعٍ من نخب أكاديمية دولية لتقييم الأزمة الليبية بشكل شامل

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته مؤسسة أبحاث “المركز العربي في واشنطن دي سي” بالولايات المتحدة وجود مساعيَ أكاديمية دولية هادفة لتقييم شامل للأزمة الليبية.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، تطرق لمعاناة ليبيا من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية متعددة الأوجه بعد الإطاحة بالعقيد الراحل القذافي في العام 2011، مبينًا أن الاقتتال الداخلي والتشرذم المتزايد للحكم في البلاد قاد لإضعاف مؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد.

وأضاف التقرير: إن هذا كله قاد لخلق انقسام في الأنظمة الاقتصادية والمالية وتدمير للبنى التحتية وانتشار الجماعات المسلحة بالإضافة للسرقات للموارد والأموال بقيمة المليارات من الدولارات والتهريب والابتزاز، ما يضر بالمجمل بآفاق الإصلاح الاقتصادي وقيام سلطة تنفيذية واحدة.

وأشار التقرير إلى أن ليبيا تقف الآن في منعطف حرج؛ إذ ستؤثر أي خطوات تالية بشكل كبير على مستقبل العملية السياسية وإعادة التأهيل الاقتصادي والتنمية وإعادة بناء البنية التحتية العامة، مشيرًا إلى أن المركز مستمر في جهود مناقشة الوضع الحالي للنزاع العنيف والمأزق السياسي مع نخب أكاديمية مختصة.

وتابع التقرير: إن النقاشات ستمتد لتشمل احتمالات الحل السياسي والتوحيد وسبل معالجة الدوافع الرئيسية للصراع، كاشفًا عن قيام لجنة خبراء بتقييم تحديات الاقتصاد واقتراح سياسات واستراتيجيات لتعزيز الأساس المالي والتكامل الاقتصادي لضمان السلام والتنمية المستدامين وتحقيق مستقبل مزدهر للشعب الليبي.

ترجمة المرصد – خاص

