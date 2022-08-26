السني: بحثت مع نظيري السعودي والكويتي العلاقات الثنائية

التقى مندوب حكومة الوحدة المؤقتة لدى الأمم المتحدة الطاهر السني نظيريه الكويتي والسعودي في نيويورك

وقال السني في تغريدة عبر “تويتر”: “‏سعدت بلقاء أخي سعادة السفير عبدالعزيز الواصل مندوب المملكة العربية ‎السعودية وذلك بمقر البعثة الليبية، والمنضم حديثاً للأمم المتحدة في نيويورك”، متابعا: تناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير العمل المشترك على الصعيد العربي والإسلامي والدولي.

وفي تغريدة أخرى أضاف السني: “تشرفت بلقاء السفير طارق البناي المندوب الجديد لدولة ‎الكويت الشقيق ، حيث تناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون والتنسيق المشترك كما تطرقنا لآخر تطورات الوضع الراهن في ليبا.