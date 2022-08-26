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السني: بحثت مع نظيري السعودي والكويتي العلاقات الثنائية

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى مندوب حكومة الوحدة المؤقتة لدى الأمم المتحدة الطاهر السني نظيريه الكويتي والسعودي في نيويورك

وقال السني في تغريدة عبر “تويتر”: “‏سعدت بلقاء أخي سعادة السفير عبدالعزيز الواصل مندوب المملكة العربية ‎السعودية وذلك بمقر البعثة الليبية،  والمنضم حديثاً للأمم المتحدة في نيويورك”، متابعا: تناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير العمل المشترك على الصعيد العربي والإسلامي والدولي.

وفي تغريدة أخرى أضاف السني: “تشرفت بلقاء السفير طارق البناي المندوب الجديد لدولة ‎الكويت الشقيق ، حيث تناولنا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون والتنسيق المشترك كما تطرقنا لآخر تطورات الوضع الراهن في ليبا.

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صحيفة الساعة 24

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