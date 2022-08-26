الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (20 – 25 أغسطس 2022)

تباينت أسعار العملات الدولية في السوقين الرسمية والموازية أمام الدينار، في التعاملات الأسبوعية، خلال الفترة بين (20 – 25 أغسطس 2022).

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.91 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما ارتفع سعر اليورو إلى 4.93 دينار أمس الخميس مقابل 4.92 دينار الأحد الماضي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.81 دينار مقابل 5.81 دينار الأحد الماضي.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما ارتفع سعر اليوان الصيني قرشا واحدا ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدينار الليبي على نحو أسبوعي بالسوق الموازية

وفي السوق الموازية ارتفع سعر صرف الدولار مسجلا 5.15 دينار الخميس مقابل 5.12 دينار السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وهبط سعر اليورو بمقدار 4 قروش مسجلا 5.14 دينار مقابل 5.18 دينار، فيما ثبت سر الجنيه الإسترليني عند 6.13 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية حيث استقر عند 0.28 دينار، فيما ثبت الدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي. وثبت سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 214 دينارا.