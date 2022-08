حميمة: المغرب منح للمرة الأولى منذ فترة طويلة تأشيرات دخول لـ73 ليبيًا

ليبيا – كشف وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال مراد حميمة عن منح المغرب تأشيرات دخول لـ73 ليبيًا بينهم 34 طالبًا وطالبة.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا المنح الذي تم في مطلع أغسطس الجاري يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين الليبي والمغربي، وهو الأول من نوعه بعد توقف دام قرابة العامين ونصف العام، في وقت ينتظر فيه الإعلان عن قوائم تأشيرات أخرى.

ووفقًا للبيان، دعا حميمة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال إلى البدء في إصدار تأشيرات دخول المغاربة إلى ليبيا وبما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل، على أن تكون الأولوية للجهات التي تربطها تعاقدات رسمية مع الدولة.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن هذه الجهود تندرج في سياق مساعي خارجية تصريف الأعمال لتسهيل دخول الليبيين في أقرب وقت ممكن لعدد من الدول.

