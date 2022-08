ميدل إيست آي يقدم سيناريو لما بعد أي صراع عسكري واسع بين الدبيبة وباشاآغا

ليبيا – حذر تقرير تحليلي من مغبة إنزلاق العاصمة طرابلس للقتال بشكل مختلف تمامًا عن عملية القوات المسلحة لإعادتها إلى الشرعية خلال عامي 2019 و2020.

التقرير الذي نشره موقع أخبار “ميدل إيست آي” البريطاني وتابعته وترجمت أبرز مضامنيه صحيفة المرصد، أكد إمكانية اتساع رقعة العمليات القتالية في العاصمة نظرًا لإصرار رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا المعين من قبل مجلس النواب على تولي إدارة ليبيا خلفًا لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

وبين التقرير أن انقسام ولاءات الجماعات المسلحة بطرابلس بين باشاآغا والدبيبة معبر عن الخلافات الواسعة بين الفصيلين السياسيين المختلفين فيما بينهما في البلاد، مشيرًا إلى أن الاشتباكات المسلحة إن اندلعت على نطاق واسع ستكون بين مسلحين ليبيين ومن دون مشاركة كبيرة للمقاتلين الأجانب.

وأرجع التقرير هذه الرؤية التحليلية لرغبة الداعمين الخارجيين في عدم رؤية صراع طويل الأمد في العاصمة طرابلس قد يمتد إلى حرب بالوكالة، مؤكدًا أن أمنيات هؤلاء تصب في تحقيق أحد الفصيلين المتحاربين لنصر سريع وخاطف، وأقل وقتًا وكلفة تدميرية عن السابق.

ورجح التقرير إمكانية فوز الداعمين العسكريين للدبيبة بالصراع مع نظرائهم الموالين لباشاآغا لأخذ الطرف الأول جانب الدفاع على حساب الثاني الذي سيحتاج لقوة جوية وأسلحة أثقل لكسر الخطوط الدفاعية، ما يعني نجاح رئيس حكومة تصريف الأعمال في ترسيخ وجوده السياسي وتحديدًا بالشمال الغربي.

وأضاف التقرير: إن غياب القيادة القوية للأمم المتحدة والاهتمام الكامل من المجتمع الدولي يمثل عدم وجود حل سياسي دائم من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا ما بعد الصراع. مؤكدًا أن تعيين باشاآغا لا يعتبر تغييرًا فيل العوامل الهيكلية للأزمة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

