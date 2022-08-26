بهدف تمكين المرأة في سوق العمل.. توقيع مذكرتي تعاون بين وزارتي العمل والثقافة

العنوان-طرابلس

وقع وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف في حكومة الوحدة، علي العابد الرضا، مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، مذكرتي تعاون تستهدفان التوعية بالصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.

وتهدف المذكرتان اللتان جرى توقيعهما بديوان وزارة الثقافة إلى توفير فرص عمل لليبيين على أساس المساوة والعدالة ومن خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة الى زيادة المشاركة الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وفق بيان صادر عن وزارة العمل.

إضافة إلى تعزيز الثقافة والتنمية المعرفية للعمال في جهات العمل، وتنمية المواهب والإبداع العمالي في كل الجوانب الثقافية والمجتمعية، فضلا عن دعم البرامج والمشروعات التي تهدف الى تمكين المرأة الليبية اقتصاديا وتحسين فرص مشاركتها في سوق العمل.